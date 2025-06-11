Україну атакують російські "Шахеди": де загроза ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Станом на 23:37 карта повітряних тривог України виглядала так:

О 23:44 військові повідомили про рух "Шахедів" із Чорного моря у напрямку міст Вилкове і Татарбунари Одеської області.

О 23:16 було виявлено велику групу ворожих БпЛА над акваторією Чорного моря, які рухалися в напрямку Одеської області.

О 22:42 військові повідомляли про рух дронів з Херсонської області на Миколаївську область.

Перша група ворожих ударних БпЛА з'явилася у повітряному просторі країни близько 22:00 та рухалася з півдня у напрямку Херсонської області.

Повітряні атаки Росії

Військові російського агресора продовжують удари з повітря по прифронтових і тилових населених пунктах України.

Вдень 11 червня у Харківській області російський ударний БпЛА атакував саперів, які розміновували сільгоспугіддя. Один із рятувальників загинув.

Під час нещодавньої масованої дронової атаки на Київ, росіяни вперше використали новий реактивний ударний безпілотник "Герань-3".

У ніч на 11 червня російські загарбники масовано атакували ударними дронами Харків. Зафіксовані численні влучання у житлові будинки, промислові та виробничі підприємства, є загиблі.

Під час цього нічного удару по Харкову, ворог застосував нову тактику.

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