Армія РФ втратила за добу 1340 солдатів і близько 40 ББМ, - ЗСУ

За останню добу з 19 на 20 жовтня, росіяни втратили на фронті понад 1300 солдатів, 57 безпілотних літальних апаратів та 41 одиницю автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.24 орієнтовно склали:
За даними ISW, Сили оборони потіснили росіян у районі Куп'янська, однак війська агресора просунулися в Курській та Донецькій областях.
Вночі агресор знову атакував Україну дронами типу "Шахед". В багатьох областях оголошували повітряну тривогу.
У Києві сили ППО збили близько десятка ворожих БпЛА.
Крім того, терористи вдарили по Харкову гібридною ракетою-бомбою "Грім-Е1". В одному з районів міста пошкоджені будинки й автомобілі.
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