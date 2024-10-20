Армия РФ потеряла за сутки 1340 солдат и около 40 ББМ, - ВСУ

За последние сутки с 19 на 20 октября, россияне потеряли на фронте более 1300 солдат, 57 беспилотных летательных аппаратов и 41 единицу автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.24 ориентировочно составили:
По данным ISW, Силы обороны потеснили россиян в районе Купянска, однако войска агрессора продвинулись в Курской и Донецкой областях.
Ночью агрессор снова атаковал Украину дронами типа "Шахед". Во многих областях объявляли воздушную тревогу.
В Киеве силы ПВО сбили около десятка вражеских БпЛА.
Кроме того, террористы ударили по Харькову гибридной ракетой-бомбой "Гром-Е1". В одном из районов города повреждены дома и автомобили.
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