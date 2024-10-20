Армия РФ потеряла за сутки 1340 солдат и около 40 ББМ, - ВСУ

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным ISW, Силы обороны потеснили россиян в районе Купянска, однако войска агрессора продвинулись в Курской и Донецкой областях.

Ночью агрессор снова атаковал Украину дронами типа "Шахед". Во многих областях объявляли воздушную тревогу.

В Киеве силы ПВО сбили около десятка вражеских БпЛА.

Кроме того, террористы ударили по Харькову гибридной ракетой-бомбой "Гром-Е1". В одном из районов города повреждены дома и автомобили.

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