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Армия РФ потеряла за сутки 1340 солдат и около 40 ББМ, - ВСУ

Фото: россияне продолжают нести масштабные потери на войне против Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 19 на 20 октября, россияне потеряли на фронте более 1300 солдат, 57 беспилотных летательных аппаратов и 41 единицу автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 678 520 (+1340) человек ликвидировано;
  • танков - 9047 (+12) ед.;
  • боевых бронированных машин - 18 111 (+39) ед.;
  • артиллерийских систем - 19 565 (+17) ед.;
  • РСЗО - 1232 ед.;
  • средства ПВО - 978 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 287 (+57) ед;
  • крылатых ракет - 2624 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 26 987 (+41) ед.;
  • специальной техники - 3476 (+3) ед.

Ситуация на фронте и воздушные атаки

По данным ISW, Силы обороны потеснили россиян в районе Купянска, однако войска агрессора продвинулись в Курской и Донецкой областях.

Ночью агрессор снова атаковал Украину дронами типа "Шахед". Во многих областях объявляли воздушную тревогу.

В Киеве силы ПВО сбили около десятка вражеских БпЛА.

Кроме того, террористы ударили по Харькову гибридной ракетой-бомбой "Гром-Е1". В одном из районов города повреждены дома и автомобили.

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