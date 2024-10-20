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Армія РФ втратила за добу 1340 солдатів і близько 40 ББМ, - ЗСУ

Неділя 20 жовтня 2024 07:52
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Армія РФ втратила за добу 1340 солдатів і близько 40 ББМ, - ЗСУ Фото: росіяни продовжують нести масштабні втрати на війні проти України (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 19 на 20 жовтня, росіяни втратили на фронті понад 1300 солдатів, 57 безпілотних літальних апаратів та 41 одиницю автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 678 520 (+1340) осіб ліквідовано;
  • танків - 9047 (+12) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 111 (+39) од.;
  • артилерійських систем - 19 565 (+17) од.;
  • РСЗВ - 1232 од.;
  • засоби ППО - 978 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 287 (+57) од.;
  • крилатих ракет - 2624 (+1) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 26 987 (+41) од.;
  • спеціальної техніки - 3476 (+3) од.

Армія РФ втратила за добу 1340 солдатів і близько 40 ББМ, - ЗСУ

Ситуація на фронті та повітряні атаки

За даними ISW, Сили оборони потіснили росіян у районі Куп'янська, однак війська агресора просунулися в Курській та Донецькій областях.

Вночі агресор знову атакував Україну дронами типу "Шахед". В багатьох областях оголошували повітряну тривогу.

У Києві сили ППО збили близько десятка ворожих БпЛА.

Крім того, терористи вдарили по Харкову гібридною ракетою-бомбою "Грім-Е1". В одному з районів міста пошкоджені будинки й автомобілі.

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