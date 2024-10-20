Армія РФ втратила за добу 1340 солдатів і близько 40 ББМ, - ЗСУ

За останню добу з 19 на 20 жовтня, росіяни втратили на фронті понад 1300 солдатів, 57 безпілотних літальних апаратів та 41 одиницю автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та повітряні атаки

За даними ISW, Сили оборони потіснили росіян у районі Куп'янська, однак війська агресора просунулися в Курській та Донецькій областях.

Вночі агресор знову атакував Україну дронами типу "Шахед". В багатьох областях оголошували повітряну тривогу.

У Києві сили ППО збили близько десятка ворожих БпЛА.

Крім того, терористи вдарили по Харкову гібридною ракетою-бомбою "Грім-Е1". В одному з районів міста пошкоджені будинки й автомобілі.

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