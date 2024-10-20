Армія РФ втратила за добу 1340 солдатів і близько 40 ББМ, - ЗСУ
За останню добу з 19 на 20 жовтня, росіяни втратили на фронті понад 1300 солдатів, 57 безпілотних літальних апаратів та 41 одиницю автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 678 520 (+1340) осіб ліквідовано;
- танків - 9047 (+12) од.;
- бойових броньованих машин - 18 111 (+39) од.;
- артилерійських систем - 19 565 (+17) од.;
- РСЗВ - 1232 од.;
- засоби ППО - 978 од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 287 (+57) од.;
- крилатих ракет - 2624 (+1) од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 26 987 (+41) од.;
- спеціальної техніки - 3476 (+3) од.
Ситуація на фронті та повітряні атаки
За даними ISW, Сили оборони потіснили росіян у районі Куп'янська, однак війська агресора просунулися в Курській та Донецькій областях.
Вночі агресор знову атакував Україну дронами типу "Шахед". В багатьох областях оголошували повітряну тривогу.
У Києві сили ППО збили близько десятка ворожих БпЛА.
Крім того, терористи вдарили по Харкову гібридною ракетою-бомбою "Грім-Е1". В одному з районів міста пошкоджені будинки й автомобілі.
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