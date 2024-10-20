Армия РФ потеряла за сутки 1340 солдат и около 40 ББМ, - ВСУ
За последние сутки с 19 на 20 октября, россияне потеряли на фронте более 1300 солдат, 57 беспилотных летательных аппаратов и 41 единицу автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 678 520 (+1340) человек ликвидировано;
- танков - 9047 (+12) ед.;
- боевых бронированных машин - 18 111 (+39) ед.;
- артиллерийских систем - 19 565 (+17) ед.;
- РСЗО - 1232 ед.;
- средства ПВО - 978 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 287 (+57) ед;
- крылатых ракет - 2624 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 26 987 (+41) ед.;
- специальной техники - 3476 (+3) ед.
Ситуация на фронте и воздушные атаки
По данным ISW, Силы обороны потеснили россиян в районе Купянска, однако войска агрессора продвинулись в Курской и Донецкой областях.
Ночью агрессор снова атаковал Украину дронами типа "Шахед". Во многих областях объявляли воздушную тревогу.
В Киеве силы ПВО сбили около десятка вражеских БпЛА.
Кроме того, террористы ударили по Харькову гибридной ракетой-бомбой "Гром-Е1". В одном из районов города повреждены дома и автомобили.
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