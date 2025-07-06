Армія РФ втратила за добу 1180 солдатів, літак і систему ППО, - Генштаб
За останню добу з 5 на 6 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1180 солдатів, 2 танки і 39 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 6 липня 2025 року орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 026 440 (+1180) осіб поранено/ліквідовано;
- танків - 10 992 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 22 956 (+3) од.;
- артилерійських систем - 29 960 (+39) од.;
- РСЗВ - 1430 (+2) од.;
- засоби ППО - 1192 (+1) од.;
- літаків - 421 (+1) од.;
- гелікоптерів - 340 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 43 825 (+216) од.;
- крилатих ракет - 3439 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 54 252 (+104) од.;
- спеціальної техніки - 3925 од.
Зазначимо, що втрачений літак імовірно був уражений українськими дронами під час атаки на аеродром "Борисоглєбськ", де базуються винищувачі росіян.
Повітряні атаки Росії
Цієї ночі російські загарбники знову атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
В результаті падіння уламків і прильотів, у Київській області пошкоджені будинки у Вишгородській громаді.
А в Запоріжжі та передмісті обласного центру пошкоджені складські приміщення та сільгосптехніка.
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