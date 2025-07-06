Армія РФ втратила за добу 1180 солдатів, літак і систему ППО, - Генштаб

Фото: росіяни продовжують втрачати велику кількість солдатів і техніки на фронті (Getty Images)

За останню добу з 5 на 6 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1180 солдатів, 2 танки і 39 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.