Армія РФ втратила за добу 1040 солдатів і багато техніки, - Генштаб

За останню добу з 6 на 7 серпня, армія російських загарбників втратила на фронті 1040 солдатів і 186 одиниць військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 серпня 2025 року орієнтовно становлять:
Минулої ночі російські загарбники вкотре атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Головною ціллю удару були Дніпро і Павлоград - у містах пролунали вибухи.
Крім того, безпілотники атакували Кривий Ріг.
За минулу добу на фронті сталися понад 100 бойових зіткнень. Ворог намагався атакувати на 13 напрямках.