UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні

Армія РФ втратила за добу 1040 солдатів і багато техніки, - Генштаб

Фото: Сили оборони завдають численних втрат військовим РФ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 6 на 7 серпня, армія російських загарбників втратила на фронті 1040 солдатів і 186 одиниць військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 7 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 060 310 (+1040) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 076 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 095 (+4) од.;
  • артилерійських систем - 31 180 (+47) од.;
  • РСЗВ - 1456 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1203 од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 49 930 (+163) од.;
  • крилатих ракет - 3555 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 57 605 (+130) од.;
  • спеціальної техніки - 3936 од.

Повітряні атаки Росії

Минулої ночі російські загарбники вкотре атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Головною ціллю удару були Дніпро і Павлоград - у містах пролунали вибухи.

Крім того, безпілотники атакували Кривий Ріг.

За минулу добу на фронті сталися понад 100 бойових зіткнень. Ворог намагався атакувати на 13 напрямках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніАтака дронів