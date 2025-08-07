Армия РФ потеряла за сутки 1040 солдат и много техники, - Генштаб

За последние сутки с 6 на 7 августа, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1040 солдат и 186 единиц военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 7 августа 2025 года ориентировочно составляют:
Минувшей ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Главной целью удара были Днепр и Павлоград - в городах прогремели взрывы.
Кроме того, беспилотники атаковали Кривой Рог.
За минувшие сутки на фронте произошло более 100 боевых столкновений. Враг пытался атаковать на 13 направлениях.