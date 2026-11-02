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Армія РФ використала режим тиші в в Олешках для облаштування позицій, - Генштаб

06:48 02.11.2026 Пн
2 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: ворог провів ротацію військ (Getty Images)

Сили оборони України забезпечили режим тиші на Херсонщині для гуманітарної місії в Олешках. Водночас армії Росії використала цей час для облаштування своїх позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ у Telegram.

"В рамках запровадженого режиму припинення вогню для гуманітарної операції в Олешках підрозділи Сил оборони України забезпечили дотримання режиму тиші і діяли виключно в межах досягнутих домовленостей", - йдеться у повідомленні.

Як результат, перемир'я дало можливість доставити гуманітарні вантажі, а українці та українки, які виявили бажання виїхати з Олешок, змогли повернутися на підконтрольну Україні територію.

Водночас у Генштабі зазначили, що ворог використав цю гуманітарну паузу "для облаштування своїх позицій".

"За час режиму тиші зафіксовано ротацію російських підрозділів, укріплення позицій, розширення антидронових засобів на дорогах і нарощування логістики, зокрема підвезення боєприпасів", - резюмували у відомстві.

Перемир'я в Олешках

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець учора пізно ввечері повідомив, що режим припинення вогню в районі Олешок, який діяв із 27 жовтня до 1 листопада включно, офіційно завершився.

Водночас він анонсував, що українська сторона працює з російською над опрацюванням можливості продовження подібних гуманітарних кроків. Лубінець наголосив, що важливо зберегти цей механізм взаємодії.

Також ми писали, що після реалізації гуманітарної місії перша леді США Меланія Трамп заявила, що цей крок дає надію на встановлення стійкого миру між Україною та Росією.

Крім того, вона висловила сподівання, що місія в Олешках стане відправною точкою на шляху до миру між Україною та Росією.

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Херсонська областьОлешкиВійна в Україні