Армия РФ использовала режим тишины в Олешках для обустройства позиций, - Генштаб

"В рамках введенного режима прекращения огня для гуманитарной операции в Олешках подразделения Сил обороны Украины обеспечили соблюдение режима тишины и действовали исключительно в пределах достигнутых договоренностей", - говорится в сообщении.

Как результат, перемирие позволило доставить гуманитарные грузы, а украинцы и украинки, изъявившие желание уехать из Олешек, смогли вернуться на подконтрольную Украине территорию.

В то же время в Генштабе отметили, что враг использовал эту гуманитарную паузу "для обустройства своих позиций".

"За время режима тишины зафиксирована ротация российских подразделений, укрепление позиций, расширение антидроновых средств на дорогах и наращивание логистики, в том числе подвоз боеприпасов", - резюмировали в ведомстве.