Армія РФ вдарила по дитячому інтернату у Харківській області: подробиці

Російські війська сьогодні вночі, 1 серпня, нанесли удар по дитячому інтернату у Куп'янському районі Харківської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook глави Шевченківської сільської військової адміністрації Сергія Старікова.
Зазначається, що психоневрологічний інтернат розташований у селищі Шевченкове. Будівля інтернату майже повністю знищена ворожим ударом. Через повномасштабну війну пацієнтів у ньому не було.
"Близько півночі Шевченківська громада зазнала жорстокого повітряного удару. Повністю знищено дитячий психоневрологічний інтернат. На щастя, жертв немає. Ми зайвий раз пересвідчились в нелюдській суті ворога", - зазначив Старіков.
За його словами, у будівлі інтернату повністю зруйновані дах, перекриття, стіни, вибиті усі вікна та двері.
Російські війська з перших днів повномасштабного вторгнення наносять удари по Харкову та області.
Так, вдень 30 липня селище Васищеве Харківського району зазнало удару РФ. Під обстріл потрапило цивільне підприємство, спалахнула сильна пожежа та загинула людина.
Також у ніч на 26 липня окупанти атакували Харків КАБами, ракетами та дронами. Унаслідок удару пошкоджено багатоповерхівки, підприємство, дороги, контактну мережу.
Окрім того, 25 липня росіяни влучили керованою авіабомбою (КАБ) по медичному закладу в Індустріальному районі Харкова. Через удар загинула одна людина, ще 17 - отримали поранення.