Армія РФ вдарила по дитячому інтернату у Харківській області: подробиці

Зазначається, що психоневрологічний інтернат розташований у селищі Шевченкове. Будівля інтернату майже повністю знищена ворожим ударом. Через повномасштабну війну пацієнтів у ньому не було.

"Близько півночі Шевченківська громада зазнала жорстокого повітряного удару. Повністю знищено дитячий психоневрологічний інтернат. На щастя, жертв немає. Ми зайвий раз пересвідчились в нелюдській суті ворога", - зазначив Старіков.

За його словами, у будівлі інтернату повністю зруйновані дах, перекриття, стіни, вибиті усі вікна та двері.