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Армия РФ ударила по детскому интернату в Харьковской области: подробности

Фото: армия РФ ударила по детскому интернату в Харьковской области (facebook.com/sergij.starikov.2025)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 1 августа, нанесли удар по детскому интернату в Купянском районе Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Шевченковской сельской военной администрации Сергея Старикова.

Отмечается, что психоневрологический интернат расположен в поселке Шевченково. Здание интерната почти полностью уничтожено вражеским ударом. Из-за полномасштабной войны пациентов в нем не было.

"Около полуночи Шевченковская громада подверглась жестокому воздушному удару. Полностью уничтожен детский психоневрологический интернат. К счастью, жертв нет. Мы лишний раз убедились в бесчеловечной сути врага", - отметил Стариков.

По его словам, в здании интерната полностью разрушены крыша, перекрытия, стены, выбиты все окна и двери.

 

Удары РФ по Харькову и области

Российские войска с первых дней полномасштабного вторжения наносят удары по Харькову и области.

Так, днем 30 июля поселок Васищево Харьковского района подвергся удару РФ. Под обстрел попало гражданское предприятие, вспыхнул сильный пожар и погиб человек.

Также в ночь на 26 июля оккупанты атаковали Харьков КАБами, ракетами и дронами. В результате удара повреждены многоэтажки, предприятие, дороги, контактная сеть.

Кроме того, 25 июля россияне попали управляемой авиабомбой (КАБ) по медицинскому учреждению в Индустриальном районе Харькова. Из-за удара погиб один человек, еще 17 - получили ранения.

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