Масштабна пожежа та загиблий: окупанти вдарили по підприємству під Харковом (фото)

Вдень, 30 липня, селище Васищеве Харківського району зазнало удару РФ. Під обстріл потрапило цивільне підприємство, спалахнула сильна пожежа та загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС України та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

"Внаслідок російської атаки загинула людина. Також відомо про 4 постраждалих, троє з яких шпиталізували", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, обстріл припав на територію підприємства загальною площею 30 тисяч квадратних метрів.

Вогнем було охоплено складські приміщення площею близько 20 тисяч квадратних метрів, де зберігалися виключно товари цивільного призначення, зокрема харчові продукти. Через легкозаймисті конструкції полум’я поширювалося дуже швидко.

Рятувальники ДСНС локалізували пожежу. Під час гасіння постраждали двоє вогнеборців: один отримав отруєння чадним газом і тепловий удар, другий - опіки.

До ліквідації наслідків було залучено понад 100 рятувальників, майже 50 одиниць техніки, а також пожежний потяг. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці.

Як додав голова ОВА, тип зброї, якою було завдано удару, наразі встановлюється.

Рятувальники показали кадри з місця масштабної пожежі, яка спалахнула після удару цивільного підприємства в селищі.

Фото: наслідки обстрілу підприємства у селищі Васищеве Харківської області (t.me/dsns_telegram)