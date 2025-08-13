UA

Війна в Україні

Росіяни вкрили масованим артилерійським вогнем Чорнобаївку, є жертва (відео)

Фото: у Чорнобаївці внаслідок обстрілу загинула жінка (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Російські війська вранці накрили артилерійським вогнем Чорнобаївку Херсонської області. Унаслідок атаки загинула місцева жителька, повністю знищено її будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Уранці 13 серпня окупанти обстріляли артилерією Чорнобаївку Херсонської області.

Унаслідок прямого влучення житловий будинок було повністю зруйновано. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої жінки 1964 року народження.

Крім того, вибуховою хвилею пошкоджено кілька сусідніх будинків - зруйновано дахи та фасади, вибито вікна. На місці продовжують працювати екстрені служби.

 

 

Минулого тижня в Херсоні російські війська три дні поспіль атакували Островський міст коригованими авіабомбами. Після цих ударів місцева влада розширила зону евакуації для мешканців мікрорайонів Корабел, Янтарний-1, Янтарний-2 і всіх вулиць, розташованих нижче до Дніпра.

У ЗМІ висувають версію, що мета атак - знищити міст і спробувати висадитися в Корабельному районі Херсона для повторного захоплення міста. Однак у Силах оборони України вважають такий сценарій малоймовірним.

