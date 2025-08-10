В Херсоні з мікрорайону Корабел евакуювали вже понад 1500 людей, - МВА

В Херсоні триває евакуація з мікрорайону Корабел, який постійно перебуває під атаками російських окупантів. Наразі вже вивезено понад 1500 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанько.

За його словами, 10 серпня з Корабелу вивезли 29 жителів, в тому числі двох маломобільних мешканців району. Загалом з Корабелу вже евакуювали 1565 осіб, в тому числі 56 дітей та 152 маломобільні особи. "Евакуйовані отримують підтримку з розселенням, допомогу в оформленні статусу ВПО та належних виплат. За бажанням, організовується безкоштовний переїзд до інших областей України", - запевнив Шанько.