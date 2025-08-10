В Херсоні з мікрорайону Корабел евакуювали вже понад 1500 людей, - МВА
В Херсоні триває евакуація з мікрорайону Корабел, який постійно перебуває під атаками російських окупантів. Наразі вже вивезено понад 1500 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення начальника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанько.
За його словами, 10 серпня з Корабелу вивезли 29 жителів, в тому числі двох маломобільних мешканців району. Загалом з Корабелу вже евакуювали 1565 осіб, в тому числі 56 дітей та 152 маломобільні особи.
"Евакуйовані отримують підтримку з розселенням, допомогу в оформленні статусу ВПО та належних виплат. За бажанням, організовується безкоштовний переїзд до інших областей України", - запевнив Шанько.
Росіяни намагаються знищити міст на Корабел
Росіяни три дні поспіль завдавали ударів по Острівському мосту коригованими авіабомбами. Після першої атаки Херсонська обласна військова адміністрація опублікувала відео з наслідками. На ньому видно наскрізну пробоїну в дорожньому полотні.
Після російських атак на Острівський міст в Херсоні розширили зону евакуації. Обов'язковій евакуації підлягають сім'ї з дітьми в мікрорайонах Корабел, Янтарний-1, Янтарний-2, а також на всіх вулицях, що нижче до Дніпра.
В ЗМІ припускають, що росіяни б'ють по мосту та хочуть висадитися у Корабельному районі Херсона, щоб знову захопити місто. Однак у Силах оборони такий сценарій назвали малореальним.