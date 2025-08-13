RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Россияне укрыли массированным артиллерийским огнем Чернобаевку, есть жертва (видео)

Фото: в Чернобаевке в результате обстрела погибла женщина (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российские войска утром накрыли артиллерийским огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате атаки погибла местная жительница, полностью уничтожен ее дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Утром 13 августа оккупанты обстреляли артиллерией Чернобаевку Херсонской области.

В результате прямого попадания жилой дом был полностью разрушен. Спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшей женщины 1964 года рождения.

Кроме того, взрывной волной повреждены несколько соседних домов - разрушены крыши и фасады, выбиты окна. На месте продолжают работать экстренные службы.

 

На прошлой неделе в Херсоне российские войска три дня подряд атаковали Островский мост корректируемыми авиабомбами. После этих ударов местные власти расширили зону эвакуации для жителей микрорайонов Корабел, Янтарный-1, Янтарный-2 и всех улиц, расположенных ниже к Днепру.

В СМИ выдвигают версию, что цель атак - уничтожить мост и попытаться высадиться в Корабельном районе Херсона для повторного захвата города. Однако в Силах обороны Украины считают такой сценарий маловероятным.

