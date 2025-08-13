Россияне укрыли массированным артиллерийским огнем Чернобаевку, есть жертва (видео)

На прошлой неделе в Херсоне российские войска три дня подряд атаковали Островский мост корректируемыми авиабомбами. После этих ударов местные власти расширили зону эвакуации для жителей микрорайонов Корабел, Янтарный-1, Янтарный-2 и всех улиц, расположенных ниже к Днепру.

В СМИ выдвигают версию, что цель атак - уничтожить мост и попытаться высадиться в Корабельном районе Херсона для повторного захвата города. Однако в Силах обороны Украины считают такой сценарий маловероятным.