Армія РФ стрімко втрачає особовий склад на Дніпропетровщині: у ЦПД пояснили причини

Аналітики проєкту DeepState повідомили з посиланням на власні джерела, що у вересні бійці 3-го штурмового батальйону 225 ОШП зачистили відразу три села на Дніпропетровщині, ще одне село зачистила 141 ОМБр.

Більшість позицій було передано іншим механізованим підрозділам. зараз тривають заходи зі стабілізації.

В цілях безпеки операції, про її результати на мапі не повідомлялося.

У той же час, за даними аналітиків, російські військові поновили штурмові дії на Новоселівку та Січневе, але Сили Оборони намагаються не давати закріплятися ворогу.

Але південніше цих сіл ворогу вдалося прорвати сили оборони ЗСУ, які зараз намагаються відтіснити ворога від підступів до Орестополя.

У ЦПД РНБО відзначили вдалу роботу Сил оборони на Дніпропетровщині.

"Зачистка населених пунктів від росіян також свідчить, що в умовах сучасної війни штурмових груп розтягнуті випади ворога позбавляють його тилів, а людського ресурсу у РФ через втрати відчутно менше, ніж було місяці три тому", - поінформував його керівник Андрій Коваленко.