Армия РФ стремительно теряет личный состав на Днепропетровщине: в ЦПД объяснили причины

Аналитики проекта DeepState сообщили со ссылкой на собственные источники, что в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225 ОШП зачистили сразу три села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141 ОМБр.

Большинство позиций было передано другим механизированным подразделениям. сейчас продолжаются мероприятия по стабилизации.

В целях безопасности операции, о ее результатах на карте не сообщалось.

В то же время, по данным аналитиков, российские военные возобновили штурмовые действия на Новоселовку и Сечневое, но Силы Обороны стараются не давать закрепляться врагу.

Но южнее этих сел врагу удалось прорвать силы обороны ВСУ, которые сейчас пытаются оттеснить врага от подступов к Орестополю.

В ЦПД СНБО отметили удачную работу Сил обороны на Днепропетровщине.

"Зачистка населенных пунктов от россиян также свидетельствует, что в условиях современной войны штурмовых групп растянутые выпады врага лишают его тылов, а человеческого ресурса в РФ из-за потерь ощутимо меньше, чем было месяца три назад", - сообщил его руководитель Андрей Коваленко.