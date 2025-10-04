Армия РФ стремительно теряет личный состав на Днепропетровщине: в ЦПД объяснили причины

Войска РФ в Днепропетровской области несут ощутимые потери личного состава.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные проекта DeepState и руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.
Аналитики проекта DeepState сообщили со ссылкой на собственные источники, что в сентябре бойцы 3-го штурмового батальона 225 ОШП зачистили сразу три села на Днепропетровщине, еще одно село зачистила 141 ОМБр.
Большинство позиций было передано другим механизированным подразделениям. сейчас продолжаются мероприятия по стабилизации.
В целях безопасности операции, о ее результатах на карте не сообщалось.
В то же время, по данным аналитиков, российские военные возобновили штурмовые действия на Новоселовку и Сечневое, но Силы Обороны стараются не давать закрепляться врагу.
Но южнее этих сел врагу удалось прорвать силы обороны ВСУ, которые сейчас пытаются оттеснить врага от подступов к Орестополю.
В ЦПД СНБО отметили удачную работу Сил обороны на Днепропетровщине.
"Зачистка населенных пунктов от россиян также свидетельствует, что в условиях современной войны штурмовых групп растянутые выпады врага лишают его тылов, а человеческого ресурса в РФ из-за потерь ощутимо меньше, чем было месяца три назад", - сообщил его руководитель Андрей Коваленко.
Ранее россияне распространили заявление и пропагандистское видео о якобы захвате населенного пункта Вербово в Днепропетровской области. Однако эта информация не соответствует действительности.
В командовании 110-й отдельной механизированной бригады объяснили, что в Вербово проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) противника, которая пыталась снять постановочное видео с установлением флага. После этого оккупанты были уничтожены подразделениями 110-й бригады. Военные отмечают, что Вербово находится под контролем 110-й ОМБр.
Еще раньше представители армии РФ заявляли о якобы захвате села Калиновское на Днепропетровщине. Однако эта информация также не соответствовала действительности.
В то же время россиянам действительно удалось оккупировать пять сел на Днепропетровщине: Новогеоргиевку, Запорожское, Январское (Январское), Малиевку и Ворону.
Силы обороны удерживают позиции еще в семи населенных пунктах, где продолжаются активные боевые действия.