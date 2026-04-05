Армія РФ різко знизила темпи наступу на фронті, - ISW

За даними аналітиків, у березні російські сили змогли захопити лише 23 кв. км території, що є різким падінням у порівнянні з попередніми місяцями: у січні РФ просунулася на 319 кв. км, а в лютому - на 123 кв. км.

Подібного низького результату не було зафіксовано щонайменше з вересня 2023 року.

Фахівці пояснюють цю ситуацію кількома чинниками. Одним із головних є локальні контрнаступальні дії Збройних сил України на південному сході, які спричинили втрату російських позицій на окремих ділянках фронту.

До факторів, що вплинули на сповільнення натиску, відносять і внутрішні обмеження в самій Росії. Зокрема, йдеться про перебої у використанні супутникового зв’язку Starlink та обмеження доступу до месенджера Telegram, який активно застосовувався військовими.

За даними аналітиків, найбільші втрати у позиціях росіяни понесли на південному відрізку фронту, в районі між Донецькою та Дніпропетровською областями.