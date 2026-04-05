Армия РФ резко снизила темпы наступления на фронте, - ISW

По данным аналитиков, в марте российские силы смогли захватить лишь 23 кв. км территории, что является резким падением по сравнению с предыдущими месяцами: в январе РФ продвинулась на 319 кв. км, а в феврале - на 123 кв. км.

Подобного низкого результата не было зафиксировано как минимум с сентября 2023 года.

Специалисты объясняют эту ситуацию несколькими факторами. Одним из главных являются локальные контрнаступательные действия Вооруженных сил Украины на юго-востоке, которые вызвали потерю российских позиций на отдельных участках фронта.

К факторам, повлиявшим на замедление натиска, относят и внутренние ограничения в самой России. В частности, речь идет о перебоях в использовании спутниковой связи Starlink и ограничении доступа к мессенджеру Telegram, который активно применялся военными.

По данным аналитиков, наибольшие потери в позициях россияне понесли на южном отрезке фронта, в районе между Донецкой и Днепропетровской областями.