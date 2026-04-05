Армія РФ різко знизила темпи наступу на фронті, - ISW

09:58 05.04.2026
2 хв
Серед ключових факторів - локальні контрнаступальні дії ЗСУ на південному сході
Тетяна Степанова
Армія РФ різко знизила темпи наступу на фронті, - ISW

Темпи наступу російських військ у березні 2026 року значно сповільнилися, досягнувши найнижчих показників з початку повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, у березні російські сили змогли захопити лише 23 кв. км території, що є різким падінням у порівнянні з попередніми місяцями: у січні РФ просунулася на 319 кв. км, а в лютому - на 123 кв. км.

Подібного низького результату не було зафіксовано щонайменше з вересня 2023 року.

Фахівці пояснюють цю ситуацію кількома чинниками. Одним із головних є локальні контрнаступальні дії Збройних сил України на південному сході, які спричинили втрату російських позицій на окремих ділянках фронту.

До факторів, що вплинули на сповільнення натиску, відносять і внутрішні обмеження в самій Росії. Зокрема, йдеться про перебої у використанні супутникового зв’язку Starlink та обмеження доступу до месенджера Telegram, який активно застосовувався військовими.

За даними аналітиків, найбільші втрати у позиціях росіяни понесли на південному відрізку фронту, в районі між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, британська розвідка оцінила ситуацію на фронті як найкращу для України за 10 місяців.

Водночас на фронті останнім часом фіксували посилення російських штурмів. Це пояснюється погодою - туман і дощ дають окупантам змогу непомітно просуватися.

Українська розвідка фіксує накопичення сил ворога на двох ключових напрямках - Покровському та Гуляйпільському.

Масштабний наступ, який Росія планувала на березень, зірвали ЗСУ. Тепер окупанти переходять до тактики посилених штурмових дій.

