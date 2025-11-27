Армия РФ начала охотиться "Шахедами" на украинские самолеты, - Минобороны

Российские оккупанты пытаются взять на вооружение тактику Сил обороны и использовать управляемые операторами дроны "Шахед" для попытки сбить украинские самолеты и вертолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Business Insider .

В частности подполковник Юрий Мироненко, заместитель министра обороны Украины по инновациям, подтвердил, что оккупанты испытывают "как новые модификации "Шахедов", так и совсем другие модели". В этом случае оккупанты используют модификации иранских дронов, управляемые оператором.

Они могут действовать вблизи линии фронта, а связь держат через антенны во временно оккупированных регионах Украины, пограничные РФ или на территории сателлита россиян, Беларуси.

"Противодействовать таким "Шахедам" еще сложнее, поскольку они пилотируются в режиме реального времени, что позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе", - сказал он.

По словам Мироненко, такая тактика оккупантов сокращает время реакции для защитников и создает ряд новых проблем. Украина полагается на авиацию - вертолеты и самолеты - чтобы перехватывать и уничтожать "Шахеды". Новая тактика может стать признаком попытки россиян подавить этот важный элемент противовоздушной обороны Украины.