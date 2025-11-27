ua en ru
Армия РФ начала охотиться "Шахедами" на украинские самолеты, - Минобороны

Украина, Четверг 27 ноября 2025 21:31
Армия РФ начала охотиться "Шахедами" на украинские самолеты, - Минобороны Иллюстративное фото: ударный беспилотник "Шахед" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты пытаются взять на вооружение тактику Сил обороны и использовать управляемые операторами дроны "Шахед" для попытки сбить украинские самолеты и вертолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Business Insider.

В частности подполковник Юрий Мироненко, заместитель министра обороны Украины по инновациям, подтвердил, что оккупанты испытывают "как новые модификации "Шахедов", так и совсем другие модели". В этом случае оккупанты используют модификации иранских дронов, управляемые оператором.

Они могут действовать вблизи линии фронта, а связь держат через антенны во временно оккупированных регионах Украины, пограничные РФ или на территории сателлита россиян, Беларуси.

"Противодействовать таким "Шахедам" еще сложнее, поскольку они пилотируются в режиме реального времени, что позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе", - сказал он.

По словам Мироненко, такая тактика оккупантов сокращает время реакции для защитников и создает ряд новых проблем. Украина полагается на авиацию - вертолеты и самолеты - чтобы перехватывать и уничтожать "Шахеды". Новая тактика может стать признаком попытки россиян подавить этот важный элемент противовоздушной обороны Украины.

При этом у Украины, в отличие от РФ, есть удачные случаи уничтожения дроном для дальнобойных ударов авиации в воздухе. В частности 22 ноября стало известно, что Силы специальных операций ВСУ во время дроновой атаки на Россию впервые сбили дроном для "deep strike" российский вертолет. Ми-8 россиян был сбит возле Кутейниково Ростовской области РФ.

Также россияне довольно часто теряли самолеты при попытке перехватить украинские дроны, но не из-за дроновых контратак. В таких случаях российская противовоздушная оборона довольно часто сбивала собственный самолет вместо того, чтобы перехватить украинский беспилотник - на что часто жалуются российские пропагандисты.

