ГУР обратилась к крымчанам перед бархатным сезоном, чтобы узнать "места отдыха" оккупантов
Фото: ГУР обратилась к крымчанам перед бархатным сезоном, чтобы узнать "места отдыха" оккупантов (Getty Images)
Жителей Крыма просят сообщить украинской разведке места дислокации российских оккупационных войск и маршруты передвижения техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Украинская разведка просит срочно сообщить "самые популярные" места для посещения оккупантов:
- точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательно геопривязку с координатами),
- места жительства руководящего состава российских войск (желательное геопривязывание с координатами),
- места расположения и маршруты передвижения военной техники,
- точные данные местных коллаборантов, перешедших на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывания с координатами, ФИО, должности и место работы),
- лиц, которые "сочувствуют" оккупантам и другим сторонникам оккупационной власти.
Связаться с ГУР можно по телефону +380969455341, который есть в Signal и WhatsApp.
Напомним, Россия собирается перебросить в Крым срочников и так называемых "добровольцев" из Московской и Ленинградской областей.
Кроме того, россияне усилили "скрытую мобилизацию" в центральных регионах, в частности в Московской и Ленинградской областях.
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