Армія РФ обстріляла Нікопольський район: в ОВА показали фото наслідків

Обстріли Росії

Минулої ночі російські військові атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей сили ППО збивали ворожі цілі.

Також загарбники вдарили з авіації по Сумській громаді. Зруйновані будинки та є постраждалий.

У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку дронів і загрозу ударів балістикою.

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