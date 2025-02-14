Армія РФ обстріляла Нікопольський район: в ОВА показали фото наслідків

В ніч на 14 лютого російська армія била з артилерії по Нікопольському району. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлову інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Він зазначив, що вночі російські загарбники чотири рази накривали артилерійським вогнем Нікополь і Марганецьку громаду.
"Пошкоджені 7 приватних будинків, 3 господарські споруди, сонячна панель, лінії електропередач. Люди не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Лисак також оприлюднив фото наслідків атаки.
Фото: Сергій Лисак, Дніпропетровська ОВА (t.me/dnipropetrovskaODA/19484)
Минулої ночі російські військові атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У низці областей сили ППО збивали ворожі цілі.
Також загарбники вдарили з авіації по Сумській громаді. Зруйновані будинки та є постраждалий.
У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку дронів і загрозу ударів балістикою.
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