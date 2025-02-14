Армия РФ обстреляла Никопольский район: в ОВА показали фото последствий

Обстрелы России

Прошлой ночью российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей силы ПВО сбивали вражеские цели.

Также захватчики ударили из авиации по Сумской общине. Разрушены дома и есть пострадавший.

В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов и угрозы атаки баллистикой.

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