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Армия РФ обстреляла Никопольский район: в ОВА показали фото последствий

Фото: российские террористы атаковали Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 14 февраля российская армия била из артиллерии по Никопольскому району. В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

Он отметил, что ночью российские захватчики четыре раза накрывали артиллерийским огнем Никополь и Марганецкую громаду.

"Повреждены 7 частных домов, 3 хозяйственные постройки, солнечная панель, линии электропередач. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Лысак также обнародовал фото последствий атаки.

 

Фото: Сергей Лысак, Днепропетровская ОВА (t.me/dnipropetrovskaODA/19484)

Обстрелы России

Прошлой ночью российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей силы ПВО сбивали вражеские цели.

Также захватчики ударили из авиации по Сумской общине. Разрушены дома и есть пострадавший.

В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов и угрозы атаки баллистикой.

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