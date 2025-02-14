Армия РФ обстреляла Никопольский район: в ОВА показали фото последствий

В ночь на 14 февраля российская армия била из артиллерии по Никопольскому району. В результате обстрелов повреждена жилая инфраструктура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Он отметил, что ночью российские захватчики четыре раза накрывали артиллерийским огнем Никополь и Марганецкую громаду.
"Повреждены 7 частных домов, 3 хозяйственные постройки, солнечная панель, линии электропередач. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.
Лысак также обнародовал фото последствий атаки.
Фото: Сергей Лысак, Днепропетровская ОВА (t.me/dnipropetrovskaODA/19484)
Прошлой ночью российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей силы ПВО сбивали вражеские цели.
Также захватчики ударили из авиации по Сумской общине. Разрушены дома и есть пострадавший.
В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за атаки дронов и угрозы атаки баллистикой.
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