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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

П'ятниця 14 лютого 2025 05:00
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У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві та декількох областях України у ніч проти 14 лютого була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих ракетних атак із застосуванням балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та карту повітряної тривоги.

Сирена залунала у столиці близько 04.50. Одночасно з цим тривогу оголосили також у низці областей.

Після цього військові заявили про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу", - йдеться в заяві Повітряних сил у Telegram.

Мешканців областей, де оголошена тривога, просять перебувати в укриттях до відбою загрози.

У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

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