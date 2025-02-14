У Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу балістики

У Києві та декількох областях України у ніч проти 14 лютого була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана із загрозою ворожих ракетних атак із застосуванням балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та карту повітряної тривоги.

Сирена залунала у столиці близько 04.50. Одночасно з цим тривогу оголосили також у низці областей.

Після цього військові заявили про загрозу балістики.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу, в областях де оголошено повітряну тривогу", - йдеться в заяві Повітряних сил у Telegram.

Мешканців областей, де оголошена тривога, просять перебувати в укриттях до відбою загрози.

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