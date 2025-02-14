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Росіяни вдарили по Сумській громаді: у мерії розповіли про наслідки

П'ятниця 14 лютого 2025 06:43
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Росіяни вдарили по Сумській громаді: у мерії розповіли про наслідки Фото: ворог атакував безпілотником Сумську область (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Цієї ночі ворог завдав чергового авіаційного удару по Сумській громаді. Внаслідок атаки зафіксоване руйнування житлової споруди і постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську міську раду.

Зазначається, що внаслідок атаки російського безпілотника загорілася господарська споруда на околиці міста.

"Попередньо, є один постраждалий. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Повітряні атаки Росії

Цієї ночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях працювали сили ППО.

Вдень 13 лютого росіяни обстріляли ударними дронами житловий сектор міста Суми.

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