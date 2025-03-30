Армія РФ обстріляла Куп’янськ: є поранені та зруйновані будинки

Російські обстріли

В суботу, 29 березня, ввечері російські загарбники масово запустили по Україні ударні дрони "Шахед". У східних, центральних та північних областях оголошено повітряну тривогу.

У Харкові ворожі безпілотники вдарили по військовому госпіталю. Внаслідок атаки є загиблі та поранені серед пацієнтів та працівників клініки.

Також вранці у суботу терористи вдарили балістикою по Кривому Рогу. На місці влучання виникла пожежа, пошкоджені будинки, поранені семеро людей.

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