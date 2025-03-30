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Армия РФ обстреляла Купянск: есть раненые и разрушенные дома

Фото: российские террористы ударили по жилым кварталам города (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные атаковали Купянск: из-за обстрелов уничтожены здания, мирные жители получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.

В результате вражеских ударов вспыхнул частный дом и хозяйственная постройка на площади 70 м². Ранения получили 54-летняя женщина и 55-летний мужчина.

"Также в результате вражеского обстрела поврежден жилой дом. По предварительной информации, есть пострадавшие. Тип вооружения, из которого ударили оккупанты, устанавливается", - отметил Синегубов.

Фото: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов (t.me/synegubov/13599)

Российские обстрелы

В субботу, 29 марта, вечером российские захватчики массово запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В восточных, центральных и северных областях объявлена воздушная тревога.

В Харькове вражеские беспилотники ударили по военному госпиталю. В результате атаки есть погибшие и раненые среди пациентов и работников клиники.

Также утром в субботу террористы ударили баллистикой по Кривому Рогу. На месте попадания возник пожар, повреждены дома, ранены семь человек.

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