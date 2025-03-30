Армия РФ обстреляла Купянск: есть раненые и разрушенные дома

Российские обстрелы

В субботу, 29 марта, вечером российские захватчики массово запустили по Украине ударные дроны "Шахед". В восточных, центральных и северных областях объявлена воздушная тревога.

В Харькове вражеские беспилотники ударили по военному госпиталю. В результате атаки есть погибшие и раненые среди пациентов и работников клиники.

Также утром в субботу террористы ударили баллистикой по Кривому Рогу. На месте попадания возник пожар, повреждены дома, ранены семь человек.

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