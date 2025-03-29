ua en ru
Сб, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Україна під масштабною атакою російських "Шахедів": де загроза ударів

Субота 29 березня 2025 23:25
UA EN RU
Україна під масштабною атакою російських "Шахедів": де загроза ударів Ілюстративне фото: росіяни знову атакують Україну дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері 29 березня російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Перші ударні БпЛА почали заходити у повітряний простір країни близько 20:00 з північно-східного напрямку. Згодом група дронів направилася у Харківську область, а частина - до Полтави та Миргороду.

Після 21:00 з'явилася група безпілотників, що рухалися зі сходу через Донецьку область у напрямку Дніпропетровської області.

Станом на 22:05 ворожі БпЛА рухалися:

  • декілька груп на межі Чернігівської та Сумської областей курсом на південний захід;
  • в районі Ніжина та Прилук;
  • декілька груп із Чернігівської на Київську область;
  • у Дніпропетровській області (Самарівський район). Курс на Полтавщину;
  • в районі Полтави;
  • курсом на Харків та Чугуїв;
  • у напрямку Черкас;
  • декілька груп через Дніпропетровську курсом на Кіровоградську область;

О 22:16 військові повідомили про входження нових груп ударних дронів у Сумську область. Курс на Полтавську область.

О 22:27 повідомлялося про рух БпЛА у напрямку Кременчука Полтавської області.

Станом на 23:11 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • нові групи на півночі Сумської курсом на Чернігівську область;
  • через Чернігівську на Київську область;
  • у Полтавській області, загроза для Миргорода;
  • декілька груп у районі Харкова;
  • через Кіровоградську курсом на Черкаську область.

О 23:46 військові повідомили про рух групи ударних БпЛА курсом на Вінницьку та Житомирську області.

Станом на 23:46 карта повітряних тривог України виглядала так:

Україна під масштабною атакою російських &quot;Шахедів&quot;: де загроза ударів

Повітряні атаки РФ

У суботу, 29 березня, близько 21:00 у Харкові пролунала серія вибухів на тлі атаки БпЛА.

Російський агресор поцілив ударними дронами по будівлі військового шпиталю, є загиблі та багато поранених людей.

Крім того, вранці у суботу росіяни вдарили балістичною ракетою по Кривому Рогу. Пошкоджено будинки та автомобілі, є постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Попри атаки Росії. Венс вважає, що енергетичне перемир'я діє
Попри атаки Росії. Венс вважає, що енергетичне перемир'я діє
DAILY
Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна