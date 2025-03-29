Україна під масштабною атакою російських "Шахедів": де загроза ударів

Ввечері 29 березня російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Перші ударні БпЛА почали заходити у повітряний простір країни близько 20:00 з північно-східного напрямку. Згодом група дронів направилася у Харківську область, а частина - до Полтави та Миргороду.

Після 21:00 з'явилася група безпілотників, що рухалися зі сходу через Донецьку область у напрямку Дніпропетровської області.

Станом на 22:05 ворожі БпЛА рухалися:

декілька груп на межі Чернігівської та Сумської областей курсом на південний захід;

в районі Ніжина та Прилук;

декілька груп із Чернігівської на Київську область;

у Дніпропетровській області (Самарівський район). Курс на Полтавщину;

в районі Полтави;

курсом на Харків та Чугуїв;

у напрямку Черкас;

декілька груп через Дніпропетровську курсом на Кіровоградську область;

О 22:16 військові повідомили про входження нових груп ударних дронів у Сумську область. Курс на Полтавську область.

О 22:27 повідомлялося про рух БпЛА у напрямку Кременчука Полтавської області.

Станом на 23:11 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

нові групи на півночі Сумської курсом на Чернігівську область;

через Чернігівську на Київську область;

у Полтавській області, загроза для Миргорода;

декілька груп у районі Харкова;

через Кіровоградську курсом на Черкаську область.

О 23:46 військові повідомили про рух групи ударних БпЛА курсом на Вінницьку та Житомирську області.

Станом на 23:46 карта повітряних тривог України виглядала так: