Росіяни атакували військовий шпиталь у Харкові: є постраждалі

Російські війська атакували військовий госпіталь у Харкові ударними дронами. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю шпиталю та житлові будинки, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ та заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Військові розповіли, що увечері, 29 березня, вкотре цинічно порушивши норми міжнародного гуманітарного права, російські терористи завдали удару по військовому госпіталю у Харкові.

Внаслідок ураження дронами типу “Шахеди” було пошкоджено будівлю шпиталю та розташовані поруч житлові будинки.

За попередніми даними, є постраждалі серед військовослужбовців, які проходили лікування у медичному центрі.

"Факт умисного, прицільного обстрілу армією РФ української медичної установи поповнив довгий перелік підлих та цинічних злочинів, вчинених росіянами від початку неспровокованого вторгнення в Україну", - додали в Генштабі.

В штабі зауважили, що воєнні злочини не мають термінів давності, а отже відповідні докази будуть передані до органів міжнародного кримінального правосуддя.

Синєгубов розповів, що влучання були зафіксовані в Шевченківському та Холодногірському районах.

"Пошкоджені приватний будинок, медзаклад і офісна будівля, у багатоповерхових житлових будинках вибиті вікна, палають приватні автомобілі та гаражі. Є постраждалі та один загиблий", - розповів він.

Всі профільні служби наразі продовжують ліквідувати наслідки ворожих ударів.