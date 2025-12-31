UA

Армія РФ намагається обійти Вовчанськ: у ЗСУ пояснили зміну тактики

Ілюстративне фото: російські окупанти на фронті(Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ситуація у Вовчанську стабільна, проте ворог намагається обійти місто і розширити зону контролю.

Як повідомляє РБК-Україна, ситуацію у Вовчанську прокоментував начальник Управління комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За словами Трегубова, місто зараз перебуває під стабільним контролем українських військових. Головна проблема на цьому напрямку полягає не в самому Вовчанську, а в спробах противника обходити місто та розширювати зону контролю.

"Наприклад, у Вільчій ворог намагається закріпитися, але наші підрозділи вибивають його звідти. Проте вони знову намагаються заходити", - пояснив Трегубов.

Таким чином, ключовим викликом наразі є не штурм Вовчанська, а постійні спроби противника обійти місто та створити плацдарм для подальших дій. Експерт наголосив, що українські сили контролюють ситуацію і оперативно реагують на будь-які спроби просування ворога в цьому районі.

Ситуація на фронті

Російські війська все ще перебувають у селищі Грабовське на Сумщині та намагалися наступати на населені пункти на північ, намагаючись перевірити оборону ЗСУ.

При цьому з початку доби російські загарбники продовжують наступальні дії по всій лінії фронту, намагаючись прорвати оборону українських військ.

Найспекотніше при цьому на Південно-Слобожанському та Покровському напрямках, де російські загарбники здійснили численні атаки на позиції українських захисників.

Всього від початку доби зафіксовано 58 бойових зіткнень, артилерійські удари накрили Чернігівську та Сумську області.

Українські війська відбили спроби просування ворога на Куп’янському, Лиманському та Гуляйпільському напрямках, де бої тривають у кількох локаціях. На інших напрямках ситуація більш стабільна.

