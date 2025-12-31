RU

Армия РФ пытается обойти Волчанск: в ВСУ объяснили изменение тактики

Иллюстративное фото: российские оккупанты на фронте(Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ситуация в Волчанске стабильная, однако враг пытается обойти город и расширить зону контроля.

Как сообщает РБК-Украина, ситуацию в Волчанске прокомментировал начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По словам Трегубова, город сейчас находится под стабильным контролем украинских военных. Главная проблема на этом направлении заключается не в самом Волчанске, а в попытках противника обходить город и расширять зону контроля.

"Например, в Вильче враг пытается закрепиться, но наши подразделения выбивают его оттуда. Однако они снова пытаются заходить", - пояснил Трегубов.

Таким образом, ключевым вызовом сейчас является не штурм Волчанска, а постоянные попытки противника обойти город и создать плацдарм для дальнейших действий. Эксперт отметил, что украинские силы контролируют ситуацию и оперативно реагируют на любые попытки продвижения врага в этом районе.

 

Ситуация на фронте

Российские войска все еще находятся в поселке Грабовское на Сумщине и пытались наступать на населенные пункты на север, пытаясь проверить оборону ВСУ.

При этом с начала суток российские захватчики продолжают наступательные действия по всей линии фронта, пытаясь прорвать оборону украинских войск.

Жарче всего при этом на Южно-Слобожанском и Покровском направлениях, где российские захватчики совершили многочисленные атаки на позиции украинских защитников.

Всего с начала суток зафиксировано 58 боевых столкновений, артиллерийские удары накрыли Черниговскую и Сумскую области.

Украинские войска отбили попытки продвижения врага на Купянском, Лиманском и Гуляйпольском направлениях, где бои продолжаются в нескольких локациях. На других направлениях ситуация более стабильная.

