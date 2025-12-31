Армия РФ пытается обойти Волчанск: в ВСУ объяснили изменение тактики

Ситуация в Волчанске стабильная, однако враг пытается обойти город и расширить зону контроля.

По словам Трегубова, город сейчас находится под стабильным контролем украинских военных. Главная проблема на этом направлении заключается не в самом Волчанске, а в попытках противника обходить город и расширять зону контроля.

"Например, в Вильче враг пытается закрепиться, но наши подразделения выбивают его оттуда. Однако они снова пытаются заходить", - пояснил Трегубов.

Таким образом, ключевым вызовом сейчас является не штурм Волчанска, а постоянные попытки противника обойти город и создать плацдарм для дальнейших действий. Эксперт отметил, что украинские силы контролируют ситуацию и оперативно реагируют на любые попытки продвижения врага в этом районе.