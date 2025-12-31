ua en ru
Ср, 31 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Армия РФ пытается обойти Волчанск: в ВСУ объяснили изменение тактики

Среда 31 декабря 2025 19:11
UA EN RU
Армия РФ пытается обойти Волчанск: в ВСУ объяснили изменение тактики Иллюстративное фото: российские оккупанты на фронте(Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Ситуация в Волчанске стабильная, однако враг пытается обойти город и расширить зону контроля.

Как сообщает РБК-Украина, ситуацию в Волчанске прокомментировал начальник Управления коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По словам Трегубова, город сейчас находится под стабильным контролем украинских военных. Главная проблема на этом направлении заключается не в самом Волчанске, а в попытках противника обходить город и расширять зону контроля.

"Например, в Вильче враг пытается закрепиться, но наши подразделения выбивают его оттуда. Однако они снова пытаются заходить", - пояснил Трегубов.

Таким образом, ключевым вызовом сейчас является не штурм Волчанска, а постоянные попытки противника обойти город и создать плацдарм для дальнейших действий. Эксперт отметил, что украинские силы контролируют ситуацию и оперативно реагируют на любые попытки продвижения врага в этом районе.

Ситуация на фронте

Российские войска все еще находятся в поселке Грабовское на Сумщине и пытались наступать на населенные пункты на север, пытаясь проверить оборону ВСУ.

При этом с начала суток российские захватчики продолжают наступательные действия по всей линии фронта, пытаясь прорвать оборону украинских войск.

Жарче всего при этом на Южно-Слобожанском и Покровском направлениях, где российские захватчики совершили многочисленные атаки на позиции украинских защитников.

Всего с начала суток зафиксировано 58 боевых столкновений, артиллерийские удары накрыли Черниговскую и Сумскую области.

Украинские войска отбили попытки продвижения врага на Купянском, Лиманском и Гуляйпольском направлениях, где бои продолжаются в нескольких локациях. На других направлениях ситуация более стабильная.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волчанск Войска РФ Война в Украине
Новости
После дела "Мидас": в набсовет "Энергоатома" избрали независимых экспертов
После дела "Мидас": в набсовет "Энергоатома" избрали независимых экспертов
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем