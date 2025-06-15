Армія РФ намагається багатовекторно наступати на Дніпропетровщину, - ISW

Російські війська намагаються вийти на адміністративний кордон Донецької та Дніпропетровської областей, просуваючись одночасно з кількох сторін. Сили оборони України контратакують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти відзначають, що російські війська поступово просуваються з трьох тактичних напрямків до села Новопавлівка зі сходу, намагаючись увійти на територію Дніпропетровської області.
Оприлюднені геолокаційні відеоматеріали свідчать про просування російських сил у центральній частині села Горіхове (на схід від Новопавлівки), яке, ймовірно, було захоплене.
В ISW раніше зазначали, що армія РФ здійснює багатовекторний наступ на Дніпропетровську область. Зокрема, атаки ведуться зі сходу, південного сходу та півдня у напрямку Новопавлівки.
Аналітики зазначили, що головним ударним формуванням у цьому районі є 41-а загальновійськова армія. Один із російських воєнкорів заявив, що підрозділи 80-го танкового полку також нещодавно просунулися на захід від Котлярівки (східніше Новопавлівки).
Український військовий аналітик Костянтин Машовець повідомив, що елементи 74-ї та 137-ї мотострілецьких бригад (41-ї армії) ведуть бойові дії біля Котлярівки та Муравки (північний схід від Новопавлівки), а додаткові сили 74-ї бригади атакують Горіхове з півночі.
В ISW нагадали, що у березні-квітні 2025 року, російські війська активізували наступальні дії на південний захід від Покровська, між селищами Солоне і Богданівка, у напрямку адміністративного кордону між областями.
Також російські сили нещодавно зайняли території на крайньому південному сході від кордону з Дніпропетровською областю біля села Дачне (південний схід від Новопавлівки), щоб підтримати атаки зі сходу від цього населеного пункту.
Водночас, зазначили експерти, підрозділи Сил оборони, ймовірно, проводять контрнаступ у цьому районі. Оприлюднене 12 червня геолокаційне відео, вказує на незначне просування ЗСУ на східній околиці Олексіївки (східніше Новопавлівки).
Російські воєнкори приписують 114-й мотострілецькій бригаді (51-а армія) захоплення Новоукраїнки (на захід від Олексіївки) та подальше просування вглиб Дніпропетровської області.
В Інституті припускають, що сили РФ, імовірно, намагаються просунутися у напрямку Новопавлівки з південного сходу вздовж траси Т-0428 (Курахове - Новопавлівка).
На думку аналітиків, нещодавні російські успіхи поблизу села Комар також є частиною масштабного наступу на Новопавлівку.
14 червня Машовець повідомив, що підрозділи 36-ї загальновійськової армії (Східний військовий округ) і 40-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту захопили Федорівку (на південь від селища Комара).
Також 36-та мотострілецька бригада (29-та армія, Східний військовий округ) просунулася з Одрадного і Багатиря у напрямку села Запоріжжя (всі населені пункти розташовані південніше Новопавлівки).
За словами Машовця, російське командування перекинуло 40-у бригаду морської піхоти з Курського напрямку назад у район Комара, що свідчить про прагнення РФ посилити своє ударне угруповання в цьому районі.
Російські джерела приписують захоплення села Комар 336-й бригаді морської піхоти Балтійського флоту та 37-й мотострілецькій бригаді (36-та армія), хоча один із воєнкорів заперечує участь 37-ї бригади в цій операції.
"Російські сили, ймовірно, намагаються просуватися на північ, у напрямку Дніпропетровської області та населених пунктів Новопавлівка й Іванівка (південний захід від Новопавлівки), вздовж річки Мокрі Яли, на північ від Великої Новосілки", - констатують в Інституті вивчення війни.
Червоний колір - окупована територія України на даний момент;
Жовтний колір - заявлена Росією окупована територія України на даний момент.
Джерело: DeepState (deepstatemap.live)
Після захоплення міста Курахове у Донецькій області у грудні 2024 року, впродовж останніх п’яти з половиною місяців, росіяни повільно просуваються на захід у напрямку адміністративного кордону між Донецькою та Дніпропетровською областями.
На початку тижня, що минає, російські офіційні особи заявили про начебто просування військ РФ уже на території Дніпропетровської області. Однак в ISW зазначили, що ця інформація не відповідає дійсності.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак також спростував цю інформацію. Він додав, що цей фейк має на меті дестабілізувати ситуацію.
Карта аналітичного сервісу DeepState також свідчить про те, що російські війська ще не вийшли на адміністративний кордон між двома областями.
Тим часом президент Володимир Зеленський заявив про відсутність активного просування російських військ у напрямку Дніпропетровської області.
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