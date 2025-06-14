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Не добігли кілометр. Зеленський спростував російське "просування" на Дніпропетровщині

Субота 14 червня 2025 14:33
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Не добігли кілометр. Зеленський спростував російське "просування" на Дніпропетровщині Фото: Президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Зеленський прокоментував ситуацію на Дніпропетровському напрямку та пояснив, чому Росія намагається прорватися саме туди.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу.

За словами президента, наразі активного просування російських військ у напрямку Дніпропетровської області немає.

Проте ворог намагається створити інформаційний ефект, і для цього використовує диверсійно-розвідувальні групи.

"Для них це важлива історія, зробити фотографію, відео тощо. Тому вони запускають маленькі ДРГ, для того, щоб вони просто це зробили. Наприклад, сьогодні доповідали, що знайшли одну групу, наші її знищили. Вони були в кілометрі від адміністративного кордону", – зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що в цій місцевості активізувалися бойові дії, адже через сезонне "озеленення" російські ДРГ намагаються ховатися в посадках.

"Зеленка" з’явилася. Все розквітло, і тому зрозуміло, що вони будуть бігати по посадках", - сказав він.

Він також пояснив, що Росії важливо просунутися до Сум, Покровська та створити ілюзію загрози на Дніпровському напрямку.

"Інформаційно їм важливо наближатися до Сум, зайти в Покровськ. Але Покровськ - це і стратегічна ціль, а от Дніпровська область - це інформаційно важливо", – додав він.

Ситуація у Дніпропетровскій області

Ми писали, що у зведенні Міноборони Російської Федерації з'явилось повідомлення, що "підрозділи 90-ї танкової дивізії угруповання військ "Центр" вийшли на західний кордон "Донецької Народної Республіки" й продовжують розвивати наступ на території Дніпропетровської області".

Водночас речник Генерального штабу Збройних сил України, майор Андрій Ковальов в коментарі РБК-Україна наголосив, що заяви про таке просування в даному напрямку це російська дезінформація.

Окрім того, ми писали, що російські окупанти мали намір зайти в Дніпропетровську область до 9 травня.

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