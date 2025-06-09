У РФ оголосили про "наступ" на Дніпропетровщину: в ISW дали оцінку
Росіяни оголосили про наступ на території Дніпропетровської області, проте жодних геолокаційних підтверджень цьому немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
"Російські офіційні особи неодноразово давали зрозуміти, що Кремль має ширші територіальні амбіції в Україні, зокрема в Дніпропетровській області", - зазначили експерти.
Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв оголосив, начебто окупаційні сили "почали наступ" у Дніпропетровській області та вибухнув новими погрозами. Він сказав, що той, "хто не хоче визнавати реалії війни" на переговорах, нібито "отримає нові реалії на землі".
У російському Міноборони також заявили 8 червня про просування ЗС РФ. Зазначалося, нібито росіяни досягли кордону Донецької та Дніпропетровської областей на північний захід від Горіхового і просунулися на південний схід від Муравки, на захід від Котлярівки і на захід і південний захід від Богданівки.
"ISW не виявила геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області", - повідомили аналітики.
Експерти проаналізували супутникові знімки за 7 і 8 червня, на яких були помічені нові воронки від артилерії.
У ISW дійшли висновку, що поточна активність росіян поблизу кордону є продовженням наступальних зусиль на південному заході Донецької області, а не початком нової масштабної операції із захоплення оперативно значущої території в Дніпропетровській області.
Фейки росіян про Дніпропетровську область
Нагадаємо, у Росії вже неодноразово поширювали інформацію про просування в Дніпропетровській області.
Так, у травні 2025 року в РФ оголосили, нібито російська армія перетнула адміністративний кордон між Донецькою та Дніпропетровською областю поблизу Новомиколаївки. Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак заявив, що цей фейк було поширено з метою дестабілізації ситуації.
8 червня у РФ знову оголосили про наступ на території Дніпропетровської області. Представник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов у коментарі РБК-Україна повідомив, що це дезінформація. Крім того, карта аналітичного сервісу DeepState також свідчить про те, що російські війська ще не вийшли на адміністративний кордон.
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