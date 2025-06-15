Армия РФ пытается многовекторно наступать на Днепропетровcкую область, - ISW

Российские войска пытаются выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей, продвигаясь одновременно с нескольких сторон. Силы обороны Украины контратакуют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что российские войска постепенно продвигаются с трех тактических направлений к селу Новопавловка с востока, пытаясь войти на территорию Днепропетровской области.

Обнародованные геолокационные видеоматериалы свидетельствуют о продвижении российских сил в центральной части села Ореховое (к востоку от Новопавловки), которое, вероятно, было захвачено.

В ISW ранее отмечали, что армия РФ осуществляет многовекторное наступление на Днепропетровскую область. В частности, атаки ведутся с востока, юго-востока и юга в направлении Новопавловки.

Аналитики отметили, что главным ударным формированием в этом районе является 41-я общевойсковая армия. Один из российских военкоров заявил, что подразделения 80-го танкового полка также недавно продвинулись на запад от Котляровки (восточнее Новопавловки).

Украинский военный аналитик Константин Машовец сообщил, что элементы 74-й и 137-й мотострелковых бригад (41-й армии) ведут боевые действия возле Котляровки и Муравки (северо-восток от Новопавловки), а дополнительные силы 74-й бригады атакуют Орехово с севера.

Северо-восточное направление

В ISW напомнили, что в марте-апреле 2025 года, российские войска активизировали наступательные действия на юго-запад от Покровска, между Соленым и Богдановкой, в направлении административной границы между областями.

Также российские силы недавно заняли территории на крайнем юго-востоке от границы с Днепропетровской областью возле села Дачное (юго-восток от Новопавловки), чтобы поддержать атаки с востока от этого населенного пункта.

В то же время, отметили эксперты, подразделения Сил обороны, вероятно, проводят контрнаступление в этом районе. Обнародованное 12 июня геолокационное видео, указывает на незначительное продвижение ВСУ на восточной окраине Алексеевки (восточнее Новопавловки).

Российские военкоры приписывают 114-й мотострелковой бригаде (51-я армия) захват Новоукраинки (к западу от Алексеевки) и дальнейшее продвижение вглубь Днепропетровской области.

В Институте допускают, что силы РФ, вероятно, пытаются продвинуться в направлении Новопавловки с юго-востока вдоль трассы Т-0428 (Курахово - Новопавловка).

Южное направление

По мнению аналитиков, недавние российские успехи вблизи села Комар (южнее Новопавловки) также являются частью масштабного наступления на Новопавловку.

14 июня Машовец сообщил, что подразделения 36-й общевойсковой армии (Восточный военный округ) и 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота захватили Федоровку (к югу от поселка Комара).

Также 36-я мотострелковая бригада (29-я армия, Восточный военный округ) продвинулась из Отрадного и Багатира в направлении села Запорожья (все населенные пункты расположены южнее Новопавловки).

По словам Машовца, российское командование перебросило 40-ю бригаду морской пехоты с Курского направления обратно в район Комара, что свидетельствует о стремлении РФ усилить свою ударную группировку в этом районе.

Российские источники приписывают захват села Комар 336-й бригаде морской пехоты Балтийского флота и 37-й мотострелковой бригаде (36-я армия), хотя один из военкоров отрицает участие 37-й бригады в этой операции.

"Российские силы, вероятно, пытаются продвигаться на север, в направлении Днепропетровской области и населенных пунктов Новопавловка, Ивановка (юго-запад от Новопавловки), вдоль реки Мокрые Ялы, к северу от Великой Новоселки", - констатируют в Институте изучения войны.

Красный цвет - оккупированная территория Украины на данный момент;

Желтый цвет - заявленная Россией оккупированная территория Украины в данный момент.

Джерело: DeepState (deepstatemap.live)