Армія РФ дедалі частіше атакує дронами цивільних людей, - ООН

За останній рік російські військові дедалі частіше почали використовувати безпілотники малого радіусу дії проти цивільного населення у прифронтових районах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

Зазначається, що такі випадки стали наслідком технічного вдосконалення дронів та збільшення масштабів їхнього виробництва і є однією з основних причин загибелі та поранень цивільних осіб.

В окремі періоди кількість жертв від ударів безпілотників перевищувала втрати від ракетних ударів, артилерії та авіабомб. Переважна більшість таких випадків сталася внаслідок атак армії РФ на підконтрольній уряду України території.

У доповіді наголошується, що найбільше шкоди завдали дрони типу FPV (First-Person View), оснащені камерами з трансляцією в реальному часі. Це дозволяє операторам безпілотників здійснювати прицільне ураження рухомих цілей із високою точністю.

"За задумом, така технологія мала би забезпечити більш точне розрізнення між військовими та цивільними об’єктами. Однак зафіксовані численні випадки, коли ці дрони навмисно застосовувалися проти осіб, які не брали жодної участі в бойових діях", - йдеться у звіті.

Серед задокументованих жертв - цивільні особи, що пересувалися на велосипедах, у приватних автомобілях, громадському транспорті, каретах "швидкої", здійснювали доставку гуманітарної допомоги, брали участь в евакуації або перебували на відкритому повітрі біля своїх домівок.

Атаки проти населення - воєнні злочини

За оцінкою ММПЛУ, ці атаки у низці випадків порушують ключові принципи міжнародного гуманітарного права, зокрема принципи розрізнення та застереження. Частина зафіксованих інцидентів може становити умисні атаки проти цивільного населення, що є воєнним злочином.

"Такі удари не лише спричиняють загибель і поранення, але й суттєво погіршують гуманітарну ситуацію. Працівники органів місцевої влади, медики, представники гуманітарних організацій та жителі не можуть безпечно пересуватися територіями, які зазнали ураження", - йдеться у звіті місії ООН.

У відомстві також додали, що такі атаки обмежують доступ населення до базових послуг, продовольства, медичної допомоги та гуманітарної підтримки. Особливо вразливими залишаються люди похилого віку та особи з інвалідністю, які часто не мають змоги залишити зони бойових дій.

У звіті місія закликає до припинення цілеспрямованих атак на цивільних за допомогою FPV-дронів. Автори документа наголошують на необхідності проведення всебічного розслідування порушень міжнародного гуманітарного права та притягнення винних до відповідальності.