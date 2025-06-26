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Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці на Донеччині: серед постраждалих - дитина

Четвер 26 червня 2025 09:14
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Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці на Донеччині: серед постраждалих - дитина Фото: наслідки влучання по п'ятиповерховому будинку у місті Білозерське (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Ірина Глухова

В ніч на 26 червня російські загарбники вдарили безпілотником по п'ятиповерховому житловому будинку у місті Білозерське Донецької області. Після влучання спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

Атака сталася близько другої години ночі. Війська РФ влучили по будинку ударним дроном типу "Герань-2".

За даними прокуратури, в результаті атаки п’ятеро цивільних зазнали поранень. Серед потерпілих - 86-річна жінка, яка перебувала у своїй квартирі. Також постраждали 15-річний хлопець і його мати. У них діагностовано мінно-вибухові травми, забої, осколкові поранення, закриті переломи та інші ушкодження. Усім постраждалим надано медичну допомогу.

Крім цього, внаслідок удару пошкоджено три багатоквартирні будинки та сім автомобілів.

За фактом порушення законів та звичаїв війни прокурори розпочали досудове розслідування.

Фото: наслідки влучання безпілотника по п'ятиповерховому житловому будинку у місті Білозерське (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Атака РФ на Україну

У ніч на 26 червня російські терористи запустили проти України 41 безпілотний літальний апарат (БпЛА).Основними напрямками удару були прифронтові території Донецької та Харківської областей. Влучання зафіксовано у семи локаціях.

Також стало відомо, що кількість жертв російських ракетних ударів по Дніпру і сусідньому місту Самар, 24 червня, зросла до 22.

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