Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці на Донеччині: серед постраждалих - дитина

Фото: наслідки влучання по п'ятиповерховому будинку у місті Білозерське (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

В ніч на 26 червня російські загарбники вдарили безпілотником по п'ятиповерховому житловому будинку у місті Білозерське Донецької області. Після влучання спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.