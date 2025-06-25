Ворог намагається залишити місто без води: перші деталі атаки РФ на Вилкове
Російські війська в ніч на середу, 25 червня, масовано атакували дронами-камікадзе південь Одеської області. Під удар потрапило Вилкове.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ізмаїльської районної військової адміністрації та Одеську обласну прокуратуру.
За даними РВА, була атакована інфраструктура міста.
"Противник не залишає спроб залишити місто без води. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється", - йдеться у повідомленні.
З початку моніторингові ресурси зафіксували політ близько 20 ударних дронів у напрямку Одеської області з акваторії Чорного моря. Згодом стало відомо, що майже всі вони були спрямовані на місто Вилкове.
О 01:10 у місті активізувалися сили протиповітряної оборони. Вже за десять хвилин пролунали вибухи - ППО продовжувала відбивати атаку.
Близько 01:14 Повітряні сили ЗСУ офіційно повідомили про групу дронів, які рухалися саме на Вилкове.
Оновлено о 09:40.
Як уточнили у прокуратурі, внаслідок обстрілів були пошкоджені складські приміщення приватного підприємства, а також сільськогосподарську техніку й обладнання.
За фактом нічної атаки безпілотниками по інфраструктурі Ізмаїльського району прокуратура розпочала провадження.
Атака дронів на Україну 25 червня
У ніч на 25 червня російські війська знову завдали удару по території України за допомогою ударних безпілотників.
Одним з основних напрямків атаки стало місто Вилкове в Одеській області, яке вже не вперше опиняється під прицілом дронів-камікадзе.
Також росіяни вдарили безпілотниками по Харкову. За інформацією місцевої влади, у Київському районі міста постраждало цивільне підприємство. Внаслідок атаки травм зазнав 64-річний чоловік.
Окрім того, обстрілу зазнало Запоріжжя: пошкоджені приватні будинки, є поранені серед мирного населення. Інформація щодо масштабів руйнувань і стану постраждалих уточнюється.
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