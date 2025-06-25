Ворог намагається залишити місто без води: перші деталі атаки РФ на Вилкове

Російські війська в ніч на середу, 25 червня, масовано атакували дронами-камікадзе південь Одеської області. Під удар потрапило Вилкове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ізмаїльської районної військової адміністрації та Одеську обласну прокуратуру .

За даними РВА, була атакована інфраструктура міста.

"Противник не залишає спроб залишити місто без води. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється", - йдеться у повідомленні.

З початку моніторингові ресурси зафіксували політ близько 20 ударних дронів у напрямку Одеської області з акваторії Чорного моря. Згодом стало відомо, що майже всі вони були спрямовані на місто Вилкове.

О 01:10 у місті активізувалися сили протиповітряної оборони. Вже за десять хвилин пролунали вибухи - ППО продовжувала відбивати атаку.

Близько 01:14 Повітряні сили ЗСУ офіційно повідомили про групу дронів, які рухалися саме на Вилкове.

Оновлено о 09:40.

Як уточнили у прокуратурі, внаслідок обстрілів були пошкоджені складські приміщення приватного підприємства, а також сільськогосподарську техніку й обладнання.

За фактом нічної атаки безпілотниками по інфраструктурі Ізмаїльського району прокуратура розпочала провадження.