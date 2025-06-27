Армия РФ все чаще атакует дронами гражданских людей, - ООН
За последний год российские военные все чаще стали использовать беспилотники малого радиуса действия против гражданского населения в прифронтовых районах Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).
Отмечается, что такие случаи стали следствием технического совершенствования дронов и увеличения масштабов их производства и являются одной из основных причин гибели и ранений гражданских лиц.
В отдельные периоды количество жертв от ударов беспилотников превышало потери от ракетных ударов, артиллерии и авиабомб. Подавляющее большинство таких случаев произошло в результате атак армии РФ на подконтрольной правительству Украины территории.
В докладе отмечается, что больше всего вреда нанесли дроны типа FPV (First-Person View), оснащенные камерами с трансляцией в реальном времени. Это позволяет операторам беспилотников осуществлять прицельное поражение движущихся целей с высокой точностью.
"По замыслу, такая технология должна была бы обеспечить более точное различение между военными и гражданскими объектами. Однако зафиксированы многочисленные случаи, когда эти дроны намеренно применялись против лиц, которые не принимали никакого участия в боевых действиях", - говорится в отчете.
Среди задокументированных жертв - гражданские лица, которые передвигались на велосипедах, в частных автомобилях, общественном транспорте, каретах "скорой", осуществляли доставку гуманитарной помощи, участвовали в эвакуации или находились на открытом воздухе возле своих домов.
Атаки против населения - военные преступления
По оценке ММПЧУ, эти атаки в ряде случаев нарушают ключевые принципы международного гуманитарного права, в частности принципы различения и предостережения. Часть зафиксированных инцидентов может составлять умышленные атаки против гражданского населения, что является военным преступлением.
"Такие удары не только вызывают гибель и ранения, но и существенно ухудшают гуманитарную ситуацию. Работники органов местной власти, медики, представители гуманитарных организаций и жители не могут безопасно передвигаться по территориям, которые подверглись поражению", - говорится в отчете миссии ООН.
В ведомстве также добавили, что такие атаки ограничивают доступ населения к базовым услугам, продовольствию, медицинской помощи и гуманитарной поддержке. Особенно уязвимыми остаются пожилые люди и лица с инвалидностью, которые часто не имеют возможности покинуть зоны боевых действий.
В отчете миссия призывает к прекращению целенаправленных атак на гражданских с помощью FPV-дронов. Авторы документа подчеркивают необходимость проведения всестороннего расследования нарушений международного гуманитарного права и привлечения виновных к ответственности.
Атаки РФ на гражданское население
В четверг, 26 июня, российские террористы ударили многими дронами по частному сектору в одном из районов Херсона. В результате удара вспыхнули около десятка домов.
Также оккупанты ударили дроном по многоэтажному дому в городе Белозерское Донецкой области. В результате пожара есть пострадавшие среди жителей.
В ночь на 25 июня враг атаковал ударными дронами город Вилково Одесской области. Вследствие повреждения инфраструктуры, возник риск исчезновения в городе воды.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.