Украинская армия получит 15 модернизированных БМП

Фото: БМП-1 для Вооруженных Сил Украины (zhbtz.com)

Боевая техника оснащена современными средствами связи

Житомирский бронетанковый завод завершил капитальный ремонт и модернизацию 15 БМП-1 для Вооруженных cил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Житомирского бронетанкового завода.

Сообщается, что предприятие восстановило боеспособность этой военной техники, а также установило современные средства связи.

"В условиях дефицита комплектующих и запасных частей для ремонта военной техники, трудовым коллективом восстановлено боеспособность всех систем и агрегатов, заменены неисправные приборы, проверена работа вооружения, а также установлены современные средства связи, аппаратуру спутниковой навигации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за период с 2014 года предприятие всего отремонтировало и передало в Вооруженные cилы Украины 637 единиц военной техники.

Сейчас в цехах предприятия ремонтируют другую большую группу бронетехники типа БМП. В сентябре-ноябре, после восстановления и проведения полигонных испытаний, эту технику также планируют направить в боевые части Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Украина получила от Турции 2 тысячи единиц огнестрельных пистолетов-пулеметов MP-5. Турецкий оружейный завод планирует поставить еще столько же оружия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 сентября работы по полному демонтажу фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской были закончены.

