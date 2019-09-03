ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинская армия получит 15 модернизированных БМП

Новости » Общество    03.09.2019 - 21:25
Украинская армия получит 15 модернизированных БМП
Фото: БМП-1 для Вооруженных Сил Украины (zhbtz.com)

Боевая техника оснащена современными средствами связи

Житомирский бронетанковый завод завершил капитальный ремонт и модернизацию 15 БМП-1 для Вооруженных cил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Житомирского бронетанкового завода.

Сообщается, что предприятие восстановило боеспособность этой военной техники, а также установило современные средства связи.

"В условиях дефицита комплектующих и запасных частей для ремонта военной техники, трудовым коллективом восстановлено боеспособность всех систем и агрегатов, заменены неисправные приборы, проверена работа вооружения, а также установлены современные средства связи, аппаратуру спутниковой навигации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что за период с 2014 года предприятие всего отремонтировало и передало в Вооруженные cилы Украины 637 единиц военной техники.

Сейчас в цехах предприятия ремонтируют другую большую группу бронетехники типа БМП. В сентябре-ноябре, после восстановления и проведения полигонных испытаний, эту технику также планируют направить в боевые части Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее Украина получила от Турции 2 тысячи единиц огнестрельных пистолетов-пулеметов MP-5. Турецкий оружейный завод планирует поставить еще столько же оружия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 сентября работы по полному демонтажу фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской были закончены.

Должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба разделят Боевики запросили "тишину" и обстреляли силы ООС, ранен военный
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныоружиеБМП
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь