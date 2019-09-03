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Українська армія отримає 15 модернізованих БМП

Новини » Суспільство    03.09.2019 - 21:25
Українська армія отримає 15 модернізованих БМП
Фото: БМП-1 для Збройних Сил України (zhbtz.com)

Бойова техніка оснащена сучасними засобами зв'язку

Житомирський бронетанковий завод завершив капітальний ремонт і модернізацію 15 БМП-1 для Збройних cил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті Житомирського бронетанкового заводу.

Повідомляється, що підприємство відновило боєздатність цієї військової техніки, а також встановило сучасні засоби зв'язку.

"В умовах дефіциту комплектуючих і запасних частин для ремонту військової техніки, трудовим колективом відновлено боєздатність всіх систем і агрегатів, замінено несправні прилади, перевірена робота озброєння, а також встановлені сучасні засоби зв'язку, апаратуру супутникової навігації", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що за період з 2014 року підприємство всього відремонтувало і передало в Збройні Сили України 637 одиниць військової техніки.

Зараз в цехах підприємства ремонтують іншу велику групу бронетехніки типу БМП. У вересні-листопаді, після відновлення та проведення полігонних випробувань, цю техніку також планують направити в бойові частини Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше Україна отримала від Туреччини 2 тисячі одиниць вогнепальних пістолетів-кулеметів MP-5. Турецький збройовий завод планує поставити ще стільки ж зброї.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 вересня роботи з повного демонтажу фортифікаційних споруд біля мосту в Станиці Луганській були закінчені.

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