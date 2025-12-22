Армія+ оновили: що змінилося для військових у застосунку

Цифрове посвідчення військового

У застосунку розширили Армія ID. Тепер військовослужбовці можуть підтвердити свій статус за допомогою захищеного QR-коду, зокрема під час перевірок на блокпостах.

Цифрове посвідчення не замінює паперові документи, але є достатнім для підтвердження статусу.

Стрічка "Пульс"

В Армія+ з’явилася нова інформаційна стрічка "Пульс". У ній публікують офіційні роз’яснення, поради та важливі повідомлення для військових - без чуток і зайвого інформаційного шуму.

Зручніша навігація та сповіщення

Розробники також оновили дизайн і навігацію застосунку. Зокрема, спростили доступ до популярних сервісів "Плюсів" і додали окремий розділ сповіщень з важливими повідомленнями та статусами рапортів за весь час.

У Міноборони наголошують, що застосунок Армія+ продовжує розвиватися як щоденний цифровий інструмент для військовослужбовців.