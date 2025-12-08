Близько мільйона захисників України вже долучені до "Армія+", - Шмигаль

До "Армія+" наразі долучені близько мільйона українських військових. Результатом роботи застосунку стали 1,2 млн електронних рапортів і більш ніж 55 тисяч переведень між підрозділами.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль на полях Defence Digital Forum.

Він розповів, що "Армія+" постійно розширюється та модернізується, щоб відповідати потребам часу. За його словами, ситуація буде продовжувати вдосконалюватись з точки зору співпраці та взаємодії з ТЦК.

"Близько мільйона захисників України вже долучені до екосистеми "Армія+". Результат її роботи станом на зараз - це понад 55 тисяч переведень між підрозділами, це 1,2 мільйона електронних рапортів, це можливість вивчати думку військових і оперативно реагувати на їхні запити", - повідомив Шмигаль.

Міністр оборони зазначив, що наразі "Резерв+" має близько 6 мільйонів користувачів.

"Це не просто електронний обліковий документ, це набір найрізноманітніших функцій від електронних направлень на ВЛК до оформлення відстрочок в режимі онлайн. Більшість сервісів ТЦК вже цифровізовані, решта буде переведена в цифру найближчим часом", - зауважив він.

Шмигаль додав, що це призводить до зникнення черг та бюрократії, вивільнення людського ресурсу та пришвидшення мобілізаційних процесів.