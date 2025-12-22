RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Армия+ обновили: что изменилось для военных в приложении

В новой версии приложения Армия+ появилось цифровое удостоверение защитника (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

В Украине запустили новую версию приложения Армия+, в которой появилось цифровое удостоверение защитника и защитницы, информационная лента "Пульс" и обновленный интерфейс с удобным доступом к сервисам.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины в Telegram.

Цифровое удостоверение военного

В приложении расширили Армия ID. Теперь военнослужащие могут подтвердить свой статус с помощью защищенного QR-кода, в частности во время проверок на блокпостах.

Цифровое удостоверение не заменяет бумажные документы, но является достаточным для подтверждения статуса.

Лента "Пульс"

В Армия+ появилась новая информационная лента "Пульс". В ней публикуют официальные разъяснения, советы и важные сообщения для военных - без слухов и лишнего информационного шума.

Более удобная навигация и оповещения

Разработчики также обновили дизайн и навигацию приложения. В частности, упростили доступ к популярным сервисам "Плюсов" и добавили отдельный раздел уведомлений с важными сообщениями и статусами рапортов за все время.

В Минобороны подчеркивают, что приложение Армия+ продолжает развиваться как ежедневный цифровой инструмент для военнослужащих.

 

Читайте также о том, что к "Армия+" уже приобщены около миллиона украинских военных. Результатом работы приложения стали 1,2 млн электронных рапортов и более 55 тысяч переводов между подразделениями.

Ранее мы писали о том, что недавно в "Армия+" запустили новый сервис - мультиподпись рапортов. Он позволяет командирам обрабатывать десятки запросов одновременно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныПриложение