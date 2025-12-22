Армия+ обновили: что изменилось для военных в приложении

В Украине запустили новую версию приложения Армия+, в которой появилось цифровое удостоверение защитника и защитницы, информационная лента "Пульс" и обновленный интерфейс с удобным доступом к сервисам.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Украины в Telegram.
В приложении расширили Армия ID. Теперь военнослужащие могут подтвердить свой статус с помощью защищенного QR-кода, в частности во время проверок на блокпостах.
Цифровое удостоверение не заменяет бумажные документы, но является достаточным для подтверждения статуса.
В Армия+ появилась новая информационная лента "Пульс". В ней публикуют официальные разъяснения, советы и важные сообщения для военных - без слухов и лишнего информационного шума.
Разработчики также обновили дизайн и навигацию приложения. В частности, упростили доступ к популярным сервисам "Плюсов" и добавили отдельный раздел уведомлений с важными сообщениями и статусами рапортов за все время.
В Минобороны подчеркивают, что приложение Армия+ продолжает развиваться как ежедневный цифровой инструмент для военнослужащих.
