"Армія+". В Міноборони пояснили, як виправити популярну проблему

В Україні вже тиждень як запустили додаток для військових "Армія+". Однак деякі військові зіткнулись з проблемою, що застосунок не розпізнає їх, як військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
В Міноборони повідомили, що за час роботи застосунку вже більш як 60 тисяч військових успішно авторизувались.
Однак в міністерстві заявили, що багато військових звертаються до них з одним і тим самим питанням: "Я не військовий в "Армія+". Чому так?".
За словами Міноборони є кілька причин даної проблеми:
Зараз застосунок доступний для військовослужбовців ЗСУ та Держспецслужби транспорту. Для інших Сил оборони України "Армія+" буде доступна згодом. Цифровізація повинна торкнутись всього війська.
Оператори ТЦК та СП не внесли дані про військову службу в реєстр Оберіг. Або внесли із помилкою.
Водночас в міністерстві повідомили, що дані можна оновити, і для цього навіть необов'язково йти до ТЦК. Це можна зробити через застосунок "Резерв+".
Нагадаємо, що минулого тижня, а саме 8 серпня, в Україні офіційно запустили застосунок для військовослужбовців "Армія+". За допомогою нього військові можуть оформити рапорт онлайн, а також здійснити низку інших послуг.
Зауважимо, що через застосунок "Армія+" вже подали більше як 1000 електронних рапортів.
Мало того, Міноборони повідомило, що планує впровадити додаткові функції у застосунок "Армія+". Зокрема додадуть електронне посвідчення військового.
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