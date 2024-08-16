"Армія+". В Міноборони пояснили, як виправити популярну проблему

В Міноборони повідомили, що за час роботи застосунку вже більш як 60 тисяч військових успішно авторизувались.

Однак в міністерстві заявили, що багато військових звертаються до них з одним і тим самим питанням: "Я не військовий в "Армія+". Чому так?".

За словами Міноборони є кілька причин даної проблеми:

Зараз застосунок доступний для військовослужбовців ЗСУ та Держспецслужби транспорту. Для інших Сил оборони України "Армія+" буде доступна згодом. Цифровізація повинна торкнутись всього війська.

Оператори ТЦК та СП не внесли дані про військову службу в реєстр Оберіг. Або внесли із помилкою.

Водночас в міністерстві повідомили, що дані можна оновити, і для цього навіть необов'язково йти до ТЦК. Це можна зробити через застосунок "Резерв+".