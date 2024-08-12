ua en ru
Пн, 12 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міноборони планує нові функції в застосунку "Армія+": про що мова

Понеділок 12 серпня 2024 12:29
UA EN RU
Міноборони планує нові функції в застосунку "Армія+": про що мова Фото: Катерина Черногоренко (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони України планує впровадити додаткові функції у застосунок "Армія+". Мова йде про електронне посвідчення військового й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

Станом на вчорашній день, 11 серпня, в "Армія+" авторизувались вже 52 тисячі військовослужбовців. Зокрема використання застосунку було успішно впроваджено 51 військовою частиною.

"Рапорти проходять увесь процес і вже зараз опрацьовуються системами електронного документообігу. І ми плануємо сконцентруватися на впровадженні, щоб роз’яснити військовим, як перейти на новий електронний спосіб подачі рапортів, який в рази спростить їхнє життя", - розповіла Черногоренко.

Зокрема Міністерство оборони, як й згадувалось вище, планує додаткові функції для застосунку:

  • курс навчання;
  • посвідчення військового.

"Ми гнучко реагуємо на відгуки наших користувачів. Виправляємо технічні моменти, які стосуються саме обліку наших військових, який здійснює територіальний центр комплектування", - додала вона.

"Армія+"

8 серпня в Україні офіційно запустили для українських військовослужбовців "Армія+", який дозволяє оформлювати рапорти в режимі "онлайн" й не тільки. Про офіційний запуск роботи програми оголосив президент Володимир Зеленський.

Більш детально про "Армію+" - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
"Прорив" у Курській області розширюється: карти бойових дій
DAILY
Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців
Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Сергій Дубров, МОЗ: Через війну не народилося вже майже півмільйона українців