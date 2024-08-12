Міноборони планує нові функції в застосунку "Армія+": про що мова

Міністерство оборони України планує впровадити додаткові функції у застосунок "Армія+". Мова йде про електронне посвідчення військового й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони України з питань цифрових трансформацій Катерину Черногоренко в ефірі телемарафону.

Станом на вчорашній день, 11 серпня, в "Армія+" авторизувались вже 52 тисячі військовослужбовців. Зокрема використання застосунку було успішно впроваджено 51 військовою частиною.

"Рапорти проходять увесь процес і вже зараз опрацьовуються системами електронного документообігу. І ми плануємо сконцентруватися на впровадженні, щоб роз’яснити військовим, як перейти на новий електронний спосіб подачі рапортів, який в рази спростить їхнє життя", - розповіла Черногоренко.

Зокрема Міністерство оборони, як й згадувалось вище, планує додаткові функції для застосунку:

курс навчання;

посвідчення військового.

"Ми гнучко реагуємо на відгуки наших користувачів. Виправляємо технічні моменти, які стосуються саме обліку наших військових, який здійснює територіальний центр комплектування", - додала вона.

"Армія+"

8 серпня в Україні офіційно запустили для українських військовослужбовців "Армія+", який дозволяє оформлювати рапорти в режимі "онлайн" й не тільки. Про офіційний запуск роботи програми оголосив президент Володимир Зеленський.

Більш детально про "Армію+" - у матеріалі РБК-Україна.