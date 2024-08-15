Через "Армія+" вже подали 1100 електронних рапортів, - Міноборони

Через застосунок "Армія+", який офіційно презентували 8 серпня, вже подали 1100 електронних рапортів. Таку процедуру впровадили 123 військові частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

"1100 електронних рапортів подали через "Армію+". Вони мають таку ж юридичну силу, як і паперові. Один з найпопулярніших документів у війську вперше в історії України подали не за кілька днів, а за лічені хвилини", - зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, цифрова команда Міноборони була готова до викликів у процесі впровадження.

"Армія+" - це зміни, а зміни часто або лякають, або викликають опір. І ми готувалися до цього. Маємо план, який допоможе цифрі витіснити папери у війську", - додала Черногоренко.

Зазначається, що "Армія+" має окремий напрям, який допомагає військовим частинам із впровадженням. Ведеться роз’яснювальна робота з питань використання застосунку та отримання Армія ID у СЕДО (системі електронного документообігу). Також організовуються зустрічі й вебінари, на які запрошуються зокрема діловоди та командири підрозділів.